"Московский театр современной комедии" 28 мая покажет в Барнауле детективную историю "Чужая жена". Как рассказывают организаторы, в этой наполненной страстью, романтической комедии классический любовный треугольник обретает формы фарса и гротеска. Показ пройдет в театре музыкальной комедии, начало в 19:00 (12+). На сцену выйдут народная артистка России Татьяна Кравченко и Сергей Барышев.

"Есть тут ревнивый, ворчливый муж, его любвеобильная жена, сосед-вдовец мечтающий завести интригу с соседкой, их дети, и старая сплетница. Спектакль "Чужая жена" – это полный набор любовных интриг. Артисты доведут историю до абсурда, поднимут вам настроение и сделают ваш вечер незабываемым", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".