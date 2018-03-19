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Работы по экологической реабилитации Манжерокского озера в Горном Алтае будут завершены уже в текущем году, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Данный вопрос обсуждался на заседании коллегии Федерального агентства водных ресурсов, в котором принял участие министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александр Алисов.
"Проект реабилитации озера разработало Минприроды республики по поручению руководителя региона Александра Бердникова, который неоднократно встречался с руководителем Федерального агентства водных ресурсов с целью включения этого проекта в федеральную программу "Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации", — уточняют в региональном кабмине.
В ходе совещания было заявлено, что работы в рамках реализации проекта будут завершены уже в 2018 году.
На экологическую реабилитацию озера выделено порядка 73 миллионов рублей.
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