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Опасный лед: эксперт о подготовке к паводковому сезону в Алтайском крае

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю о подготовке к паводковому сезону

Фото: Вячеслав Мельников

Синоптики обещают, что уже на этой неделе на Алтай придет настоящая весна. Ожидается повышение температуры, а значит, что вместе с теплом начнется активное таяние снега и льда. Следовательно, количество несчастных случаев, которые могут произойти на водоемах, может вырасти.

О том как подготовиться к опасному сезону, как понять, что лед опасен и когда закроют ледовые переправы в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле обсудили с государственным инспектором по маломерным судам ФКУ центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю Алексеем Евсеенко. Портал Amic.ru публикует подробное интервью.

Ведущая: Алексей, что входит в обязанности инспекторов центра ГИМС?

Алексей Евсеенко: Основная задача — осуществление государственного надзора за маломерными судами, а также стоянками для них. Также в наши компетенции входит обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Вед.: В настоящее время последнее особо актуально. Несмотря на то, что начинается опасный сезон, рыбаки не спешат покидать лед. Сейчас рыбалка еще может называться безопасным хобби?

А.Е.: Пока обильное ледотаяние не началось, можно сказать, что находиться на льду относительно безопасно. Однако надо обратить внимание вот на что: на реках и других водоемах лед относительно толстый, но существуют места, где лед даже в сильные морозы не замерзает. Либо он очень тонкий, либо не замерзает вообще.

Вед.: Тот самый трагический случай, который произошел в Барнауле в конце января. Когда дети решили посмотреть на полынью.

А.Е.: Да, в районе дамбы на реке Барнаулка произошел трагический случай. Получилось так, что подростки решили посмотреть на бурлящую воду. И это как раз то коварное место, где был очень тонкий лед. Ребенок провалился. И ему, к сожалению, не смогли помочь.

Вед.: Этот зимний период можно назвать сложным для вашего ведомства?

А.Е.: Не могу сказать, что он сильно отличается от других. Ничего такого сверхъестественного. Сейчас мы готовимся к похождению паводка. Готовим технику, плавсредства для перевозки людей из подтопленных районов.

Вед.: Я так понимаю, что в первую очередь речь идет о микрорайоне Затон?

А.Е.: Да, о нем. Несмотря на то, что людей оповещают, некоторые жители, возможно, надеются, что не дойдет до них вода, что может в этом году не будет их подтапливать. Какая-то самонадеянность присутствует. А когда вода пришла, тогда мы начинаем людей вывозить.

Мы и агитационную деятельность проводим. Оповещаем людей через СМИ о правилах безопасного поведения на водоемах, работаем с детьми в школе. Сейчас период подготовки к паводку. Соответственно об этом и оповещаем.

В первую очередь рассказываем людям, как подготовиться к паводку. Те, которые попадают в зону подтопления, уже люди ученые. Называется "плавали, знаем". Тем не менее, напоминаем, что необходимо собрать "тревожный чемодан". Упаковать документы, деньги, медикаменты, вещи. А также постельное белье и продукты хотя бы на сутки. Все самое необходимое. Местная администрация заранее объявит места сбора для эвакуации. Для перемещения в пункты временного размещения.

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Если у кого-то есть плавсредства, то их необходимо подготовить. Что касается работы со школьниками, то детям, мне кажется, будет интереснее послушать инспектора ГИМС, чем учителя. Надо сказать, что дети грамотные, много чего знают.

Вед.: Сколько сейчас переправ действуют в Алтайском крае?

А.Е.: Шесть ледовых переправ в настоящее время функционируют в регионе. Ориентировочно они будут закрываться в 20-х числах марта. Все зависит от погоды

Вед.: Кто решает, что пришло время закрывать переправу?

А.Е.: Инспектора центра ГИМС постоянно контролируют обстановку на ледовых переправах. Следят за толщиной и структурой льда. Для того, чтобы своевременно закрыть данную переправы.

Вед.: Но наверняка находятся водители, которые и по закрытой переправе ездят. Потому что так быстрее.

А.Е.: Бывает иногда так, что переправу закрываем и создаем искусственные препятствия. Снежные насыпи, например. Чтобы водители не могли проехать. Но все равно бывали случаи, когда данные завалы водители разгребали и пытались проехать. Находятся такие бесстрашные. Вот как людям донести, что это может оказаться фатально... Мы пока ограничиваемся разъяснениями и уговорами.

Вед.: Что касается рыбаков, то это тоже довольно отчаянные люди. Тонкий лед их не останавливает.

А.Е.: Да, это отдельная категория. Они сидят пока лед уже не пойдет. Что тут им можно сказать? Попросить быть осторожными и брать собой сродства спасения. Например, палку длинную, так называемую "спасалку". Ее можно сделать самому. Ну и опять же могу посоветовать не выходить на лед одному.

Самое основное правило: когда лед становится опасным, не выходить на него.

Но постоянно получается так, что уже наступил тот самый опасный пик, а рыбаки все равно сидят на льду. Правда могу сказать, что зимой не приходилось спасать рыбаков. В отличии от летнего сезона.

Вед.: Летом часто приходилось?

А.Е.: Есть у нас такое популярное место отдыха – Речной вокзал. Где отдыхать запрещено, но все равно отдыхают. Там и знаки там выставлялись, и написано, что купание запрещено. Бесполезно. Люди облюбовали место в районе нового моста. И купаются там. Были случаи, когда буквально из под баржи приходилось вытаскивать людей. Если бы мы именно в это время не оказались на месте, то человека затянул бы под баржу течением. ЧП произошло во время патрулирования.

А еще есть очень самонадеянные люди. Уверенные в своих силах, уверенные, что они очень хорошо плавают. Случается, что мы наблюдаем, как переплывают на другую сторону Оби. И приходилось их вытаскивать, силы были на исходе у пловцов. А были и такие, что сопротивлялись. При этом они плыли через судовой ход, мешали движению судов. Приходилось вытаскивать их из воды.

Вед.: Если говорить по несанкционированные места для купания, то в Барнауле их не так уж и мало. Наверняка есть такие нелегальные пляжи, которые вы патрулируете чуть ли не каждый день.

А.Е.: Да, в купальный сезон можно сказать, что чуть ли не на всех берегах в районе Барнаула люди пытаются залезть в воду. Это бывает не безопасным. Пользуясь случаем призываю всех идти для купания на пляж. У нас их два: Водный мир и городской пляж. Эти места проверенны, безопасные. Есть места купания для детей, дежурит спасатель.

Вед.: В нагорной части Барнаула есть довольно популярное место для дикого отдыха. В районе водозабора. Там устанавливали знаки, что купаться запрещено, многие знают, сколько там было трагических случаев, однако все равно на этом месте каждое лето купаются люди.

А.Е.: Да, администрация устанавливает знаки, но люди их игнорируют. А не редко и уничтожают. Рассказываешь людям, что вот буквально на этом месте утонул человек, но многие надеются, что с ним ничего трагического не произойдет.

Вед.: Если вернуться к актуальной теме: когда начинается ледоход иногда находятся желающие прокатиться на льдинах.

А.Е.: Вот в том числе мы на эту тему разговариваем со школьниками. Уделяем особое внимание данной теме. И родителям напоминаем, чтобы они объяснили детям: кататься на льдинах опасно для жизни. Но могу сказать, что такие ЧП случаются не часто.

Вед.: Как понять, что на лед нельзя выходить? Что это уже опасно?

А.Е.: Лед считается безопасным, если его толщина не менее десяти сантиметров (для пресной воды). Он должен быть прозрачным. Важно помнить, что когда весна наступает и положительные температуры держатся более трех дней, то прочность снижается на 25%.

Непрочный лед — матовый. Он ставится "игольчатым". Вода просачивается, он меняет структуру. И когда этот процесс идет, то лед может легко провалиться. Даже если его толщина составляет 40 сантиметров.

Я бы всем посоветовал воздержаться от выхода на лед в весенний период и не рисковать своей жизнью.

Беседовала Татьяна Гладкова.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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