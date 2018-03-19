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Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 19 марта, представит план по борьбе с охватившим страну опиоидным кризисом. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters и директора Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберга.

Отмечается, что среди прочего в документе предлагается введение смертной казни в отношении наркоторговцев. "Минюст будет добиваться смертной казни для наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", — цитирует издание его слова. При этом он отказался приводить конкретные примеры.

Также борьба предусматривает такой пункт, как сокращение выписки рецептов на наркотики на треть за три года.

Издание напоминает, что 1 декабря прошлого года президент США пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом. В октябре он объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения наркотиков. Подчеркивается, что в 2017 году жертвами передозировки стали 64 тысячи американцев.