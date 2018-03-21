Артист и знаменитый российский холостяк Егор Крид выступит в Барнауле. Его большой сольный концерт пройдет 3 октября в ДК Моторостроителей. Жители краевой столицы смогут услышать песни из его нового альбома "Что они знают?".

Егор Крид — артист музыкального лейбла Black Star. Его песни занимают первые строчки музыкальных чартов и хит-парадов. За короткое время своей карьеры он получил множество престижных музыкальных наград и приумножил армию своих поклонников. Его новая пластинка "Что они знают?" предлагает нам увидеть повзрослевшего музыканта. Здесь будут более содержательные тексты и разнообразная музыка.