Девушка с татуировками: лучшие фото модели и актрисы Руби Роуз

Известная австралийская модель, певица, телеведущая, актриса Руби Роуз отмечает 20 марта свой 32-ой день рождения.

Руби Роуз Лангенхейм родилась 20 марта 1986 года в Австралии. Училась и жила в Мельбурне. Карьера Руби началась в детстве, девочка работала моделью. Австралийский журнал для тинейджеров Girlfriend в 2003 году отдал Руби Роуз второе место в номинации "Лучшая модель". Руби вела передачи на австралийском MTV, диджействовала, в 2010 вела репортажи с Олимпийских Игр в Ванкувере, занималась музыкой.

В 2013 году У Руби вышел первый клип, Guilty Pleasure. Далее актриса снималась в кино. Среди ее ярких работ роли в новых "ХХХ" и "Джон Уик 2".

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