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Девушка с татуировками: лучшие фото модели и актрисы Руби Роуз

, ИА "Амител"
Обзор Instagram звезды

Известная австралийская модель, певица, телеведущая, актриса Руби Роуз отмечает 20 марта свой 32-ой день рождения.

Руби Роуз Лангенхейм родилась 20 марта 1986 года в Австралии. Училась и жила в Мельбурне. Карьера Руби началась в детстве, девочка работала моделью. Австралийский журнал для тинейджеров Girlfriend  в 2003 году отдал Руби Роуз второе место в номинации "Лучшая модель".  Руби  вела передачи на австралийском MTV, диджействовала,  в 2010 вела репортажи с Олимпийских Игр в Ванкувере, занималась музыкой.

В 2013 году У Руби вышел первый клип, Guilty Pleasure. Далее актриса снималась в кино. Среди ее ярких работ роли в новых "ХХХ" и "Джон Уик 2".

 

Watch this ... #fendi

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Beautiful day in L.A.

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

I’ve grown accustomed to my cane...

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Thank you for having me Nashville!!! CMAS ❤️❤️❤️ #cmas

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Thanks N.Y it's been a great trip.

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

You have to laugh. It doesn't matter where you are you have to laugh.

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

How the it feels in the world right now when you have an opinion

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Strike a pose there's nothing to it... except being cold and thinking your toes might fall off.

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Gun show by Adele @xxxmovie

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

#tb to when I hurt my leg on set but still wanted to be fly hosting the EMAS.

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

If you take your love away from me // I'll go crazy. 📸 @taylorcutfilms

Публикация от Ruby Rose (@rubyrose)

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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