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Алтайский край 20 марта живет в условиях штормового предупреждения, объявленного накануне — в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия.

"В восточных и предгорных районах небольшой снег, мокрый снег, метель, на дорогах сильная гололедица", — сообщает алтайский ЦГМС.

Дневные температуры составят -1...-6 градусов, в предгорных районах до +4 градусов.

Ветер будет южный, 10-15 метров в секунду, с усилением до 20 метров, местами в восточных районах 20-25 метров в секунду.

В Барнауле в начале дня небольшие осадки в виде снега, на дорогах сильная гололедица.

Днем в краевой столице будет -3...-5 градусов. Ветер южный, 10-15 метров в секунду.