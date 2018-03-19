Фото: rusargument.ru

Прибыль банковского сектора в РФ в январе-феврале текущего года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 178 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка, передает ТАСС.

Регулятор подчеркивает, что на показатели прибыли влияли проходящие процедуру финансового оздоровления банки, которые своевременно не признали убытки за предыдущие периоды их работы. На показатели всего банковского сектора повлияла справедливая оценка их активов.

Отмечается, что без учета финансовых результатов таких банков прибыль по сектору за первые два месяца текущего года выросла на 32,1% и превысила 280 миллиардов рублей.

Кредиты экономике в этот период выросли на 1,2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям — на 1%. Центробанк также сообщил, что идет увеличение портфеля кредитов физлицам на 1,7%.

Сезонное снижение вкладов населения (-0,1%) компенсировали ростом объема депозитов и средств на счетах организаций (+0,4%).

Также сообщается, что вклады населения в феврале выросли на 1,4% (до 25,8 триллиона рублей), почти полностью компенсировав сезонное январское снижение.