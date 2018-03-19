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Российский лидер Владимир Путин встретится с кандидатами, которые баллотировались на президентских выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, встреча пройдет в понедельник, 19 марта. Песков подчеркнул, что Путин уже проводил подобную встречу в 2012 году. "Он только вчера, общаясь с прессой, сказал что имеет ввиду такую встречу провести", — добавил пресс-секретарь.

При этом он отказался давать оценку другим кандидатам. "Что касается потенциала кандидатов, не могу вам ответить на этот вопрос — это целиком и полностью прерогатива президента России, избранного президента. По крайней мере, диалог с ними он намерен поддерживать", — заявил Песков.

Он уточнил, что во второй половине дня президент проведет еще несколько запланированных встреч. В частности, Путин намерен "принять сопредседателей предвыборного штаба". "Вчера в штабе он общался, такое краткое общение на ногах. Но они решили вчера, что лучше сесть и поговорить поподробнее", — отметил представитель Кремля.