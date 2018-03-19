Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал результаты проходивших 18 марта в Алтайском крае выборов президента России. Согласно официальным результатам в регионе победил с 64% результатов Владимир Путин. На второй строчке с почти 24% расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Как отметил Александр Карлин выборы в крае пошли на очень высоком уровне. Для жителей Алтайского края, обладающих активным избирательным правом, были созданы все предусмотренные законодательством России условия для реализации конституционного права.

По словам Александра Карлина, на избирательных участках в Алтайском крае в прошедшее воскресенье работали 2798 наблюдателей, в их числе около двух тысяч представителей Общественной палаты Алтайского края, остальные — представители общественных формирований, политических партий. Контроль за ходом избирательного процесса на избирательных участках обеспечивали 2128 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Александр Карлин также отметил возросшую активность жителей Алтайского края по сравнению с показателями предыдущих кампаний по выборам Президента в 2008 и 2012 годах.

"Отмечается внятная, четкая тенденция к росту числа жителей Алтайского края, которые приняли участие в выборах Президента страны. Равно как и увеличение числа голосов, которые были поданы принявшими участие в выборах за избранного кандидата. 18 марта эти показатели составили 65,4% и 64,7%. Эти данные предварительные, но они получены по итогам обработки всех 100% бюллетеней. Я хотел бы поблагодарить за активную, добросовестную, ответственную работу всех жителей Алтайского края, всех наших избирателей, всех, кто активно способствовал работе избирательных комиссий, помогал нашим гражданам в реализации конституционного права", — подчеркнул Александр Карлин.

Губернатор призвал всех членов правительства Алтайского края максимально сосредоточить усилия на решении задач, которые сформулированы в программе Владимира Путина.

"Эти программные установки главы государства целиком и полностью касаются Алтайского края. Мы должны решать самые насущные и острые проблемы, добиваться социально-экономического развития региона, улучшения качества жизни наших земляков. Избирательная кампания показала возросшую консолидацию нашего общества, это в полной мере характерно и для Алтайского края. Мы будем и впредь работать в тесном взаимодействии государства, бизнеса и гражданского общества по решению вопросов развития нашего любимого Алтайского края", — отметил он.

