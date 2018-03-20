Фото: avito.ru

Двухуровневую четырехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула на улице Папанинцев за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на пятом и шестом этажах кирпичного дома. Территория закрытая, имеется система видеонаблюдения.

"Два санузла (ванна с гидромассажем, биде, душевая кабина, водонагреватели. Лестница , паркет, столярка из красного дуба. Подоконники из натурального мрамора. Полы с подогревом. Квартира оборудована системой кондиционирования. На кухне гарнитур, обеденная зона производства Италия", — уточняет автор объявления.

Квартира продается с мебелью в дизайне европейского качества.