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"Массовый призыв на отдых 2018" объявила компания "Авиафлот"

, ИА "Амител"
Крупнейшая туристическая компания предлагает десятки туров со скидками, также барнаульцы могут приобрести путевки в кредит

В преддверии наступающего сезона отпуска, сейчас самое время спланировать свой отдых и забронировать туры или авиабилеты по самым привлекательным ценам.

Где отдохнуть летом? Каждый из нас заранее начинает рассматривать различные варианты  и сталкивается с выбором между российскими просторами и отдыхом заграницей. 

Определиться с выбором вам могут сотрудники группы компаний "Авиафлот", которые имеют большой багаж знаний и профессиональный опыт. Они расскажут вам о преимуществах выбранного города или страны, а также подберут несколько вариантов поездки исходя из ваших пожеланий.

Для тех кто давно откладывает свой отпуск из за недостающей  суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит с переплатой всего от 0 до 4%. Например:

  • 07.05.2018 Турция из Барнаула на 7 дней 
  • отель Tal Hotel 3* Кемер, Beldibi
  • Стоимость 24800 руб на человека при двухместном размещении 
  • Первоначальный взнос 50%  -  12400 руб 
  • Ежемесячный платеж — 3100 руб./мес на 4  месяца*.

Сделайте свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:

Таиланд Паттайя (Вылет из Новосибирска)

ЧЕХИЯ из Новосибирска

Турция вылет из Барнаула  (07/05 продолжительность 6н/7 дней)

Кипр  из Новосибирска (Вылет 31.05.2018 на 9 ночей) 

  • ASIA HOTEL 3* Кемер цена 23 650р. 
  • Отель TSOKKOS HOLIDAY HOTEL APTS (Cat. B) 3*, Айя-Напа, номер Студио, питание завтрак + ужин — 51 326 руб.
  • Отель WINDMILLS HOTEL APTS 4*, Протарас, номер Стандарт, питание завтрак+ужин — 47 670 руб. В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.

Крым из Новосибирска (Вылет 18.06.2018 на 10 ночей)

Китай из Новосибирска (вылет 26.06.2018 на 9 ночей)

  • отель SOUTH CHINA 4 *, завтрак включен — 37 800 руб.

Сочи (пакетный тур из Новосибирска; Вылет из Новосибирска 29.06.2018 на 7 ночей) 

  • отель МЫС ВИДНЫЙ, санаторий 4*, 2-МЕСТН. 2-Х КОМН. КОМФОРТ  завтраки, обеды и ужины — 40 440 руб.(В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание, процедуры по оздоровлению.) 
  • ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ 3*, с завтраками 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с двумя раздельными кроватями — 35 830 руб.  (В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.)

Вьетнам, о. Фукуок (ТО Корал; Вылет 15.05.2018 на 12 ночей) 

  • Отель BOULEVARD HOTEL 3*+, пляж Лонг Бич, номер стандарт с завтраком — 55 055 руб. (В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.)

ОАЭ из Новосибиска

  • SAHARA BEACH RESORT & SPA 5* Шарджа, завтраки включены; цена на чел. — 36 249р. 
  • CITYMAX HOTELS SHARJAH 3* Шарджа — 32 274р с завтраками (В стоимость входит: перелет Новосибирск-Дубай-Новосибирск, групповая доставка а/п — отель — а/п, проживание с завтраками, мед. страховка, виза по прилету бесплатно)

Греция, о. Крит  из Новосибирска

  • Fereniki Holiday Resort 3*с питанием Все включено ; цена на чел — 29 286р. (Входит: перелет Новосибирск-Ираклион-Новосибирск, доставка а/п — отель — а/п, проживание с питанием, мед.страховка).


Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот  24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

*Цены действительны на момент выхода рекламы. В стоимости тура указана цена на человека при 2- местном размещении. Цены на туры в Турцию указаны без учета топливного сбора. ​

**Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. АО АЛЬФА-БАНК

***Стоимость указана из расчета оформления потребительского кредита с первоначальным взносом 50%, без переплаты с учетом скидки на сумму кредита.

****Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж Авиафлот или по телефону (3852)226666

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.03.2018 10:30
- гость -

В Банке горящих туров те же путевки дешевле на 1,5-2 тысячи

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20.03.2018 10:48
Гостья

За рубеж съездить дешевле, чем в наши Крым и Сочи. Везем деньги за границу

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20.03.2018 11:18
- гость -

крым - 34, турция - 23, Вот и все что нужно знать о крымнаше, ахахах

0  0
20.03.2018 11:27
- гость -

20.03.2018 11:18
- гость -
А вы в обед и ужин воздухом питаетесь? И мороженое детям не покупаете? И на экскурсии не ездите? Должны же понимать, что указанная цена - это далеко не все расходы. Да и с чартером связываться чревато))))

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