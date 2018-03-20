"Массовый призыв на отдых 2018" объявила компания "Авиафлот"

В преддверии наступающего сезона отпуска, сейчас самое время спланировать свой отдых и забронировать туры или авиабилеты по самым привлекательным ценам.

Где отдохнуть летом? Каждый из нас заранее начинает рассматривать различные варианты и сталкивается с выбором между российскими просторами и отдыхом заграницей.

Определиться с выбором вам могут сотрудники группы компаний "Авиафлот", которые имеют большой багаж знаний и профессиональный опыт. Они расскажут вам о преимуществах выбранного города или страны, а также подберут несколько вариантов поездки исходя из ваших пожеланий.

Для тех кто давно откладывает свой отпуск из за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит с переплатой всего от 0 до 4%. Например:

07.05.2018 Турция из Барнаула на 7 дней

на 7 дней отель Tal Hotel 3* Кемер, Beldibi

Стоимость 24800 руб на человека при двухместном размещении

на человека при двухместном размещении Первоначальный взнос 50% - 12400 руб

Ежемесячный платеж — 3100 руб./мес на 4 месяца*.

Сделайте свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:

Таиланд Паттайя (Вылет из Новосибирска)

Hillside Resort Pattaya 3* ; Паттайя, Phra Tamnak Hil — 36 200р. завтраки включены; вылет 07/07 на 10н/11 дней

; Паттайя, Phra Tamnak Hil — 36 200р. завтраки включены; вылет 07/07 на 10н/11 дней Ambassador City Jomtien Inn Wing 3*; Паттайя, Na Jomtien — 36 000р завтраки включены

ЧЕХИЯ из Новосибирска

" Прага-mini с авиабилетом": вылет 21/05 продолжительность 7н/8дней ; отель FOX 3* 32 560р., питание завтраки

Турция вылет из Барнаула (07/05 продолжительность 6н/7 дней)

Кипр из Новосибирска (Вылет 31.05.2018 на 9 ночей)

Крым из Новосибирска (Вылет 18.06.2018 на 10 ночей)

Отель ОНЕЙРО, вилла 3*, питание завтрак — 34 400 руб.

Китай из Новосибирска (вылет 26.06.2018 на 9 ночей)

отель SOUTH CHINA 4 *, завтрак включен — 37 800 руб.

Сочи (пакетный тур из Новосибирска; Вылет из Новосибирска 29.06.2018 на 7 ночей)

отель МЫС ВИДНЫЙ, санаторий 4 *, 2-МЕСТН. 2-Х КОМН. КОМФОРТ завтраки, обеды и ужины — 40 440 руб.(В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание, процедуры по оздоровлению.)

*, 2-МЕСТН. 2-Х КОМН. КОМФОРТ завтраки, обеды и ужины — 40 440 руб.(В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание, процедуры по оздоровлению.) ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ 3*, с завтраками 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с двумя раздельными кроватями — 35 830 руб. (В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.)

Вьетнам, о. Фукуок (ТО Корал; Вылет 15.05.2018 на 12 ночей)

Отель BOULEVARD HOTEL 3*+, пляж Лонг Бич, номер стандарт с завтраком — 55 055 руб. (В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.)

ОАЭ из Новосибиска

SAHARA BEACH RESORT & SPA 5 * Шарджа, завтраки включены; цена на чел. — 36 249р.

* Шарджа, завтраки включены; цена на чел. — 36 249р. CITYMAX HOTELS SHARJAH 3* Шарджа — 32 274р с завтраками (В стоимость входит: перелет Новосибирск-Дубай-Новосибирск, групповая доставка а/п — отель — а/п, проживание с завтраками, мед. страховка, виза по прилету бесплатно)

Греция, о. Крит из Новосибирска

Fereniki Holiday Resort 3*с питанием Все включено ; цена на чел — 29 286р. (Входит: перелет Новосибирск-Ираклион-Новосибирск, доставка а/п — отель — а/п, проживание с питанием, мед.страховка).



Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

*Цены действительны на момент выхода рекламы. В стоимости тура указана цена на человека при 2- местном размещении. Цены на туры в Турцию указаны без учета топливного сбора. ​

**Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. АО АЛЬФА-БАНК

***Стоимость указана из расчета оформления потребительского кредита с первоначальным взносом 50%, без переплаты с учетом скидки на сумму кредита.

****Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж Авиафлот или по телефону (3852)226666