ежедневник

20 марта в истории

20 марта отмечают, пожалуй, самый милый праздник — Международный день счастья. Такое решение в 2012 году приняло ООН своей резолюцией №66/281. Цель этого праздника — признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Также по инициативе ООН 20 марта во всем мире отмечают День Земли (англ. Earth Day). Дата была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН. 20 марта выбрали не случайно. На это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития.

А еще 20 марта отмечают весеннее равноденствие (Vernal Equinox). Это одно из уникальнейших явлений природы. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

А еще, если вы хотели стать вегетарианцам, то сегодня идеальный день для начала новой жизни. 20 марта отмечают международный день без мяса (International Day Without Meat).

В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

20 марта 1888 года в Москве состоялась премьера первой в мире оперетты на цыганском языке, поставленной первой в мире цыганской профессиональной театральной труппой. А еще в этот день, но в 1833 году, вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

В этот день родились:

1933 — Александр Городницкий, поэт, бард, океанолог.

1944 — Эрвин Неэр, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1991 года в области физиологии и медицины.

1950 — Уильям Херт, американский актёр, обладатель "Оскара" ("Парк Горького", "Поцелуй женщины-паука")

1965 — Крис Уэдж, американский режиссёр и мультипликатор

1968 — Екатерина Стриженова, российская актриса и телеведущая

В этот день умерли:

1727 — Исаак Ньютон, английский физик.

1898 — Иван Иванович Шишкин, русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик.

1990 — Лев Иванович Яшин, советский футбольный вратарь, лучший вратарь XX века по версии МФФИИС.