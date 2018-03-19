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Минфин США сообщил, что национальный долг страны впервые в истории достиг уровня в 21 триллион долларов. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на данные, которые опубликовал канал CBS.

Отмечается, что в момент инаугурации действующего американского лидера Дональда Трампа в январе прошлого года сумма госдола составляла 19,9 триллиона долларов. Республиканец критиковал своих предшественников за то, что национальный долг растет, и обещал ликвидировать его за два президентских срока, то есть за восемь лет.

Кроме этого, Трамп возлошил ответственность за сложившуюся ситуацию на своего предшественника Барака Обаму и Демпартию США, от которой тот избирался. Подчеркивается, что за время правления 44-го президента госдолг Америки увеличился почти в два раза — с 10,6 триллиона в 2011 году до 19,9 триллиона в прошлом году.