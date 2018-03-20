Депутат Госдумы Александр Терентьев посетил военную кафедру АлтГТУ

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Александр Терентьев посетил военную кафедру Алтайского государственного технического университета.

В ГД Александр Терентьев является членом комитета по обороне. В рамках региональной недели он и его коллеги по партии, депутаты-справедливороссы из Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев и Александр Николайчик и руководитель фракции "СР" в Барнаульской гордуме Оксана Молодых, пообщались с курсантами.

Александр Терентьев рассказал молодым людям о ключевых изменениях в армии, которые происходят и должны произойти в ближайшие годы.

"Очень похвально, что сегодня у нас так много молодых людей, которые выбирают профессию военного. Нужно всегда помнить, что у России только два союзника – это армия и флот", — сказал он.

Начальник военной кафедры Виктор Рубан провел экскурсию для гостей по основным корпусам, где обучаются будущие военные. В учебном классе депутатская делегация застала курсантов в процессе изучения принципов построения и работы отдельных элементов танка.

Затем они посетили исторический уголок, где ознакомились с основными достижениями военной кафедры за последние 30 лет. Заглянули и в лабораторный корпус, где у студентов проходят практические занятия.

Кстати, эта военная кафедра — единственная в регионе, так что уникальная, в своем роде.

"Вы знаете, насколько сильно увеличилась социальная поддержка военных в современной России. Но при этом, нужно не забывать, что выросли и требования к квалификации военнослужащих. Российская армия становится технологически очень сложной. Основная заслуга таких уникальных военных кафедр заключается в том, что у вас идет подготовка специалистов, которые в полной мере овладевают политехническим и военным делом. Благодаря этому боеготовность наших вооружённых сил России только растёт", — добавил депутат.