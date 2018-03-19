Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. Проект документа опубликован на сайте правительства России.

Предлагается увеличить штраф с 1000 до 5000 рублей. "В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути", — говорится в пояснении к документу.

Новым законопроектом должна быть изменена ст. 12.10 КоАП "Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде".

Ранее нарушение предусматривало 1000-рублевый штраф, а также лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.