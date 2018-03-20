Политолог: показатель голосования за Путина в Алтайском крае возрос

Итоги выборов в Алтайском крае свидетельствуют о заинтересованности избирателей и о эффективно проведенной мобилизационной работе. Такое мнение высказал российский политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Слаженная и четкая работа в регионах в сравнении с кампанией прошлого года стала самым важным в выборах-2018, уверен он.

"Все прекрасно понимали, что задача предстоит важная, поэтому все мобилизационные процедуры осуществлялись с гораздо большей эффективностью", – отметил Сергей Старовойтов.

Отдельно он подчеркнул достойную работу региональных властей по организации избирательного процесса.

"Алтайский край провел выборы очень достойно, власти региона серьезно подошли к организации кампании. Информирование о предстоящем дне голосования было по-настоящему хорошим, поэтому привело к показателю явки, который оказался выше 2012 года", – добавил он.

Напомним, 18 марта 2018 года на выборы президента России в Алтайском крае пришло 65,4% избирателей. Примерно, как в среднем по стране. Шесть лет назад, на выборах 4 марта 2012 явка составила 59,95%. Активность алтайских избирателей на выборах 18 марта была самой высокой за всю историю выборов в крае.

По словам Сергея Старовойтова, на мотивацию избирателей сыграли не только административные инструменты, но и внешнеполитическая повестка.

"Угроза извне, позволяющая народу почувствовать свою сплоченность внутри страны и объединиться "в борьбе со злом", – это классика политических технологий. Таким образом, Запад сначала санкционным давлением, а потом и околовоенной риторикой вызвал у россиян желание выразить свою позицию в защиту своей страны", – уверен политолог.

Повысились и показатели голосования за Владимира Путина на Алтае. Если в 2012-м за президента проголосовало 57,35% избирателей, то в 2018-м уже 64,66%.

"Результат Павла Грудинина, который занял второе место, говорит о том, что голосование было максимально честным и открытым. Это объективный срез, и именно так к этому стоит относиться", — подытожил Сергей Старовойтов.