Умер сорвавшийся с высоты акробат из цирка Запашного

Акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, упавший с высоты на выступлении в Элисте, скончался в ночь с 18 на 19 марта. Об этом сообщает паблик учреждения во "ВКонтакте".

"Сегодня ночью перед транспортировкой из г. Элисты до г. Ростова-на-Дону у Антона остановилось сердце", — говорится в сообщении. Представители цирка выразили свои соболезнования родным умершего.

Во время циркового номера акробат Мартынов сорвался с высоты. Сообщалось, что падение произошло из-за незакрепленного карабина. Артиста доставили в одну из больниц Элисты с тяжелыми травмами головы и множественными переломами. Медики ввели мужчину в искусственную кому. 16 марта он вышел из комы и был переведен в обычную палату. Его планировали перевезти из Элиты в Ростов-на-Дону.