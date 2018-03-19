Во время встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба Владимир Путин рассказал, что считает основными задачами, которые предстоит решить, рост экономики и повышение обороноспособности страны, предает ТАСС.

"Основное, чем мы будем заниматься, — это внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики", — сказал президент.

Он пояснил, что имеет в виду развитие инновационных отраслей, инфраструктуры, российского здравоохранения, образования и промышленного производства — "важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни".

"Это то, чему мы прежде всего и главным образом будем уделять внимание", — подчеркнул он

Путин также добавил, что "есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности": "Без этого тоже не обойтись, но главное для нас — это внутренняя повестка дня".