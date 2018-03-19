На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина, сообщает RT.

Фотография российского лидера сопровождалась надписью "Miss Me?" ("Скучали по мне?"). Сообщается, что таким образом авторы перфоманса призывают всех уважать выбор народа России.

Утверждается, что акцию провела российская арт-группа Philosoraptors.

Российская арт-группа Philosoraptors устроила перфоманс на фасаде лондонского здания Форин-офис — МИД Великобритании. Активисты создали на здании световую проекцию с улыбающимся портретом президента России. Рядом с ней на здании появилась надпись "Miss me?" ("Скучали по мне?"). pic.twitter.com/U481VOffBK