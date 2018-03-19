Умер знаменитый британский кот Бенто, ставший интернет-звездой в 2009 году благодаря ролику, в котором он играл на синтезаторе. Хозяин животного Чарли Шмидт не уточнил, что стало причиной смерти Бенто, сообщают "Вести" со ссылкой на Sun.

Почти десять лет назад Шмидт надел на своего кота рубашку и снял его играющим на синтезаторе. Лапами Бенто управлял хозяин. Ролик быстро стал вирусным. На канал кота-пианиста подписаны 140 тысяч человек.

Бенто был вторым котом-музыкантом, выращенным Шмидтом. Не исключаются, что вскоре мужчина заведет себе нового талантливого питомца.