Президент России Владимир Путин во время встречи с другими кандидатами на пост главы государства назвал конечную цель российской власти, сообщает РИА Новости.

"Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей", — сказал Путин.

Он добавил, что "это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет".

Ранее в ходе встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба Владимир Путин назвал решение экономических проблем первоочередной задачей власти.