Президент Владимир Путин предложил кандидатам, проигравшим президентские выборы 18 марта 2018 года, объединить усилия и наладить диалог на благо России, передает ТАСС.

"Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", — заявил он на встрече с соперниками по выборам.

По его словам, нужно также объединить усилия всех политических партий и общественных организаций, чтобы реализовать позитивную повестку дня и решить необходимые задачи.

"Я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями и долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения", — сказал Путин.

Он также призвал своих бывших соперников не поддаваться соблазну использовать те или иные решения власти против нее самой и наладить честный, открытый диалог.