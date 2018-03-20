Путин лично поздравит российских призеров Паралимпиады в Пхёнчхане

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 марта, проведет встречу с паралимпийцами, которые представляли Россию на Играх в Пхёнчхане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли у главы государства 20 марта встреча со спортсменами — призерами Паралимпиады.

Российские спортсмены с учетом приостановки членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете были вынуждены выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть ведущих спортсменов. Российская сборная заняла второе место в неофициальном медальном зачете, получив 24 награды разного достоинства — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.