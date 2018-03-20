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Строили на века: дорогу и мост обнаружили под растаявшим льдом Антарктиды

, ИА "Амител"
Это позволяет предположить, что когда-то Антарктида была заселена некими цивилизациями

Фото: taynyplanet.ru

Исследователь карт Google Earth заметил, что в Антарктиде под вековым льдом, который растаял, скрывалось "асфальтовое" шоссе. Образование сразу очень сложно опознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, сообщает "Тайны планеты Земля".

Исследователь отметил, что протяженность шоссе равна приблизительно половине мили. С одной стороны дороги можно заметить арку “под мост”.

С помощью сервиса Google Earth неоднократно находилось что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды. И вот — "асфальтовая" дорога, которая была построена много веков назад и в настоящее время полуразрушена. Это позволяет предположить, что когда-то Антарктида была заселена некими цивилизациями.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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