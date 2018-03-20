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Генпрокуратура не выявила судьбоносных нарушений на выборах президента

, ИА "Амител"
Ведомство 18 марта получила 102 обращения о возможных нарушениях в ходе выборов

Фото: pravdaurfo.ru

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство не выявило нарушений, способных оказать влияние на результаты выборов президента, передает ТАСС.

"Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента Российской Федерации, не зафиксировано", — сообщил Куренной. 

Он указал, что Генпрокуратура 18 марта получила 102 обращения о возможных нарушениях в ходе выборов.

"В органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации, большая часть которых для организации проверок в соответствии с компетенцией направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел", — сказал представитель Генпрокуратуры.

Он также отметил, что данные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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