"Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится после того, как избранный президент официально вступит в должность, пишут "Известия".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной "Прямой линии" Путина, сказал что она состоится после церемонии инаугурации президента. Однако точную дату церемонии он назвать не смог.

"Прямая линия" — формат общения президента с населением, представителями общественности и экспертами. Глава государства отвечает на вопросы граждан, которые поступают из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также в ходе прямых включений из регионов. Мероприятие проводилось в том числе в 2008–2011 годах, когда Путин занимал должность председателя правительства — в этот период оно назвалось "Разговор с Владимиром Путиным". Самым долгим мероприятие было в 2013 году — 4 часа 47 минут.

Последние несколько лет "Прямая линия" проходила в апреле, однако в 2017 году ее перенесли на июнь.

По закону инаугурация президента должна состояться не ранее, чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом. В 2012 году Владимир Путин вступил в должность 7 мая.