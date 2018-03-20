Президент СЩА Дональд Трамп не будет звонить Владимиру Путину и поздравлять его с победой на президентских выборах. Об этом пишет РИА "Новости".

"Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано", — сообщили в Белом доме.

Между тем ранее, Владимира Путина с победой на президентские выборы поздравили многие мировые лидеры. Поздравительные телеграммы прислали Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Ильхам Алиев, Серж Саргсян, Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Венгрии Янош Адер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Лаоса Буннянг Ворачит, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Реакция поступила и от Украины. Глава этого государства Петр Порошенко поставил под вопрос легитимность выборов президента России и призвал международное сообщество усилить давление на Москву.



