Многокилометровые пробки образовались на дорогах Барнаула утром во вторник, 20 марта. По данным сервиса "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице восьмибалльные заторы.

Стоит улица Кутузова и небольшой участок Змеиногорского тракта (скорость движения семь километров в час).

Сложная ситуация на третьем малаховском кольце, Павловском тракте, улицах Малахова и Попова (скорость движения 5-7 километров в час).

Пробка также на проспекте Ленина в сторону центра (скорость движения 5 километров в час).