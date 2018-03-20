Дождь, прошедший в Барнауле минувшей ночью, утром превратился в сильный гололед. Сейчас на дорогах краевой столицы очень скользко.

Синоптики ранее предупреждали о непогоде в Алтайском крае. По их данным, ночью 19 марта и в первой половине дня 20 марта возможно усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы 20- 25 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные осадки, гололёдные явления, метели, на дорогах сильная гололедица. Ожидается похолодание.

В региональном МЧС рекомендовали принять следующие меры предосторожности: убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение машин около деревьев, балконов; на улице держаться подальше от зданий и строений, старых деревьев. Кроме этого, водителям рекомендовали отказаться от выездов на дальние расстояния.

Что касается температуры, то днем в крае ожидается -1...-6 градусов, в предгорных районах до +4 градусов.

В Барнауле в начале дня небольшие осадки в виде снега, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет -3...-5 градусов. Ветер южный, 10-15 метров в секунду.