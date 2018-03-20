Пробка образовалась в районе Старого моста в Барнауле утром во вторник, 20 марта. Об этом сообщают очевидцы паблика Barnaul 22.

Как сообщают местные жители, затор образовался в сторону Барнаула.

"Кто-то решил переобуться на подъёме, а автобус был к этому не готов и ушел на обочину. ДПС регулирует",- пишут комментаторы.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , утро 20 марта в краевой столице началось с многокилометровых заторов и сильного гололеда. В крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.