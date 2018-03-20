Ежегодное культурное мероприятие "Ночь музеев" в этом году пройдет 19 мая, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

В этом году Всероссийская акция будет посвящена Году добровольца (волонтера) в России, перекрестному году Японии в России и Году России в Японии, Году туризма между Россией и Индией, Году отечественного балета, 100-летию армии и Десятилетию детства.

Музеи в Барнауле откроют свои двери в 19.00. Их работа продолжится до 2.00. На зданиях участников акции будет размещен логотип "Ночи музеев". Также для удобства посетителей на каждой культурной площадке можно будет найти схемы с отмеченными на них участниками акции. В эту ночь, как и прежде, в Алтайском крае будет продлена работа общественного транспорта.

Программа мероприятия будет подготовлена к концу апреля, тогда станут известны особенности и сюрпризы, которые подготовят участники акции для посетителей.

