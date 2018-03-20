Фото: Amic.ru
Вскрытие льда на реке Оби в районе города Барнаула в 2018 году может начаться в 20-ых числах апреля. В прошлом году, например, природное явление началось 20-го апреля. Как сообщает мэрия Барнаула в программе "На первом плане", при этом сегодня толщина льда еще очень большая.
Как сообщил заместитель руководителя управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Тяглый в некоторых районах Оби наблюдаются большие промоины. В МЧС обратились к рыбакам соблюдать осторожность.
"С наступлением весны обостряется обстановка на водных объектах. Сегодня толщина льда на реки Оби еще достаточно большая: от 80 до 100 сантиметров. С наступлением тепла в конце марта его структура начинает меняться и возрастает опасность происшествий. С этой целью проводятся мероприятия в рамках акции "Безопасный лед", — сообщил он.
В мэрии отметили, что уже установлены знаки, предупреждающие об опасности выхода на лед. К концу марта жителям региона вообще рекомендуется вообще не выходить на лед.
Комментарии
чет мне кажется в прошлом году пораньше началось, числа 9-12 апреля?
специально посмотрел в интернете - 9апреля в 2017 году начался ледоход. видео опубликовывали уже 10.04.17
20 апреля -это только при очень холодной весне, как в 12 году
Прошлый год Обь основательно пошла 10 апреля в 14.40, при уровне 3м 07 см.
Марковки мало ели, запамятовали )))