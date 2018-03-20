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Уголовное дело о мошенничестве при поставке топлива для нужд Минобороны России возбудили в Алтайском крае, сообщает главная военная прокуратура.

Факт преступления вскрылся во время проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Было установлено, что бывшими и действующими должностными лицами теплоснабжающих организаций с привлечением представителей сторонних фирм по фиктивным бухгалтерским и платежным документам была организована поставка не соответствующего условиям государственных контрактов мазута на теплогенерирующие объекты Министерства обороны.

В данном случае речь идет в том числе о поставке топлива на котельную военного городка в Алейске.

Причиненный государству ущерб превысил 88 миллионов рублей.

"По материалам военных прокуроров военными следственными органами в отношении 4-х членов организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", — добавляют в ведомстве.



