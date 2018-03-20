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Барнаулец ненадолго оставил колеса возле дома и стал жертвой вора

, ИА "Амител"
Ущерб составил 10 тысяч рублей

Барнаульские полицейские задержали подозреваемых в краже автомобильных колес, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, мужчина оставил колеса около дома и через какое-то время обнаружил пропажу. Причиненный ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались жители города Барнаула, ранее судимые за аналогичные преступления. Проведен обыск по месту жительства, похищенное имущество изъято в подвале дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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