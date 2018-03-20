Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщают о возникновении больших ям в асфальте в центре Барнаула.
"Улица Папанинцев, снег растаял вместе с асфальтом. Опасное место обозначено железным штырем, больше никак не огорожено", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Горожан призывают быть осторожными и обходить это место.
Читатели портала Amic.ru могут также сообщать о ямах, провалах и выбоинах на дорогах края и региональной столицы. Для этого нужно лишь сфотографировать проблемный участок дороги или тротуара и выслать снимки на электронную почту редакции news@amic.ru
Комментарии
А чего вы хотели? Сами за стабилизец проголосовали!
Я.
Зачем пишешь,тупень? Ты думаешь президенты дорогу в Барнауле будут делать?
20.03.2018 10:56
Гость
правильно, есть же более насущные задачи, советское наследие же разграблять надо
20.03.2018 11:00
- гость -
Заболела? Полячитеся!
20.03.2018 11:00
- гость -
Четвертый президентский срок нужен не только для этого! Ещё много других незавершенных проектов.