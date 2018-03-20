Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщают о возникновении больших ям в асфальте в центре Барнаула.

"Улица Папанинцев, снег растаял вместе с асфальтом. Опасное место обозначено железным штырем, больше никак не огорожено", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Горожан призывают быть осторожными и обходить это место.

Читатели портала Amic.ru могут также сообщать о ямах, провалах и выбоинах на дорогах края и региональной столицы. Для этого нужно лишь сфотографировать проблемный участок дороги или тротуара и выслать снимки на электронную почту редакции news@amic.ru