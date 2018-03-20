Создатель Facebook Марк Цукерберг за один день потерял $6 млрд после новости об утечке данных о пользователях социальной сети. Об этом пишет "РБК".

Издание сообщает, что в понедельник, 19 марта, акции Facebook упали на 8%. Это произошло из-за информации о том, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн человек без их согласия.

Несмотря на потерю крупной суммы денег, основатель этой популярной соцсети остался четвертым по состоянию человеком в мире. Впереди него лишь Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica.