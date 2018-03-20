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Дорожники в Барнауле, борясь с последствиями непогоды, превратившей улицы в большой каток, израсходовали более 360 тонн реагентов.

"В результате интенсивных ночных осадков и шквалистого ветра на барнаульских дорогах сегодня, 20 марта, гололед. Дорожная служба устраняет последствия стихии. На борьбу с гололедицей на проезжей части ночью было израсходовано 364 тонны реагентов", — сообщили в пресс-центре городской администрации.

В приоритетном порядке песчано-соляной смесью посыпают наиболее опасные участки дорог, подъемы и спуски.

Что касается тротуаров, то в данном случае внимание уделено ручной очистке ото льда подходов к пешеходным переходам, остановок общественного транспорта и лестничных маршей.