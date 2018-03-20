Редакция Amic.ru со своим проектом "Барнаул архитектурный" приняла участие во II Всероссийском конкурсе журналистов и блогеров "МедиаТур" — 2017. Его итоги подвели 10 марта в Москве в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет", организатором мероприятия стал ФРОС Region PR.

Так, "Барнаул архитектурный" победил в номинации лучшая публикация, посвященная туристическим маршрутам. Работали над проектом редактор рубрики "Культура" Мария Трубина и фотограф Екатерина Смолихина, а в качестве консультанта выступила барнаульский культуролог Лидия Рыжова.

По словам организаторов, всего в этом году на конкурс было подано 380 материалов из 37 регионов страны, около 100 журналистов и блогеров приняло участие в дистанционном соревновании. Награды получили авторы 39 публикаций. Дипломы и статуэтки победителям вручили председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Всероссийского конкурса журналистов и блогеров "МедиаТур" Геннадий Шаталов и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор электронной газеты RATA-news, председатель экспертного совета конкурса Ирина Тюрина.

Всероссийский конкурс журналистов и блогеров "МедиаТур" учрежден в 2016 году. Учредителем и организатором конкурса выступает ФРОС Region PR. Основатель – Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, Председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Национальной премии "Russian Event Awards", Всероссийской туристской премии "Маршрут года", Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир".

Члены Экспертного совета конкурса оценивают авторские материалы журналистов и блогеров, направленные на повышение информированности широкой общественности о туристических объектах и туристических продуктах страны с целью развития въездного и внутреннего туризма России.