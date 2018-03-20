Грядет новая волна цифровизации российской торговли: государство обязывает предпринимателей переходить на онлайн-кассы. Если говорить максимально просто, то это аппараты, которые в реальном времени передают налоговой информацию о покупках и могут отправлять покупателям электронные чеки. Предприниматели, которые уже перешли на новую технику, рассказали, как они выбирали кассу, с какими трудностями столкнулись и как изменился их бизнес после перехода на новую систему.

Облака в башкирской деревне

Замгендиректора ООО "Фортуна" Ирик Фархутдинов развивает четыре магазина в селах Шаранского района Башкирии. Жители покупают в них самое необходимое — продукты, промтовары и хозтовары. Это семейный бизнес, ему уже 15 лет, основала его еще мама Ирика.

"Раньше мы не использовали кассовые аппараты, поэтому перемены были для нас довольно сложным вопросом. Мы не знали, как это всё воплотить в жизнь, как подобрать оборудование и программное обеспечение. Определялись месяца три-четыре и купили восемь онлайн-касс. Мне понравилось, что это облачное решение. Благодаря облаку я могу управлять магазином в любое время и независимо от того, где нахожусь. К примеру, зайти в личный кабинет с любого устройства, которое имеет выход в интернет, и принять накладные", — говорит предприниматель.

Сложность возникла с продавцами старшего поколения, рассказывает он.

"У нас есть сотрудники, которые компьютер вообще ни разу в жизни не включали. Им надо было объяснять даже то, как управлять мышкой, какую кнопку на клавиатуре нажать, — элементарные вещи. Но в итоге сейчас все разобрались и работают. По ходу возникают вопросы. Но они все решаемы, есть круглосуточная поддержка, есть инструкция. Товароучетная система доступна и понятна. Нам теперь удобнее контролировать поставки товаров, вовремя заказывать какой-то определенный продукт, на который есть спрос", — пояснил Ирик Фархутдинов.

Партия сказала: "Надо!"

Дмитрий Коваль, генеральный директор ООО "Шины-авто", владеет тремя точками в Москве по продаже шин: у станций метро "Нахимовский проспект", "Юго-Западная" и "Аннино". Они работают уже более трех лет, продают летние и зимние шины и колесные диски разных марок, как новые, так и б/у.

"Когда мы узнали о законе, конечно, сначала была растерянность: было непонятно, что за онлайн-кассы, как с ними обращаться. Нам помогла организация, которая обслуживала наши кассы прежнего образца до перехода на онлайн-аппараты, и они объяснили, в чём суть, быстро ввели нас в курс дела", — рассказывает Дмитрий.

Предприниматель заказал новую аппаратуру за полтора месяца до вступления в силу обновления закона, и при этом ему пришлось ждать около месяца: очень высокий спрос, поставщик не успевал обрабатывать большой поток заявок.

"Тем не менее, мы успели поставить технику в срок. У нас сезонный бизнес, в момент заказа свободные средства были. Сотрудники не сразу освоили новые аппараты. Но, как говорится, партия сказала: "Надо!", комсомол ответил: "Есть!" — шутит Дмитрий.

На отлаженную работу торговых точек появление новой техники не повлияло, сложностей не возникает, говорит он.

"Сейчас, когда я уже через все это прошел, я понял, что не нужно переплачивать за лишний функционал, за какие-то "навороты", которые пытаются навязать производители. Купив их, вы в конечном итоге не будете ими пользоваться или будете пользоваться очень редко. Для работы нужны четыре вещи: само оборудование, программное обеспечение, ОФД для связи с налоговой и подключение к интернету для передачи данных. Хорошо бы от одного поставщика для удобства. В целом главное в онлайн-кассе — низкая цена, компактность, быстрая работа", — советует Дмитрий.

Красота в онлайне

Генеральный директор ООО "Треал-авто" Виктор Александров владеет кафе и салоном красоты на западе Москвы, в районе Кунцево. Салон красоты "Ti amo vita" рядом с Можайским шоссе работает больше 10 лет, имеет постоянных клиентов, которые ходят к мастерам все эти годы, а кафе House Mafia на улице Толбухина работает шесть лет в ежедневном режиме, а также проводит корпоративы и свадьбы, рассказывает Виктор.

"Мы зарегистрированы как ООО, поэтому перешли на онлайн-кассы, согласно закону, ещё в прошлом году, закупили две штуки заранее. Когда мы только узнали о новой системе и о предстоящих изменениях, страхов не было, быстро сориентировались, что нужно делать. Но не сразу поняли, какую кассу нужно выбрать", — вспоминает предприниматель.

По его словам, важен был не сам аппарат, а программа, с которой нужно будет работать.

"Для бизнеса это, конечно, лишние расходы на ровном месте. Но цена не была определяющей: когда ты с этим сталкиваешься, то понимаешь, что можно купить дешево, но из-за этого потом получить много проблем. Главное в онлайн-кассе,— качество, в частности, чтобы была хорошая техническая поддержка. Мы довольно часто к ней обращаемся. Также мы оценили возможность установки под ключ, это значительно экономит время — не нужно ничего оформлять самим. В целом переход был довольно быстрым и безболезненным", — делится Виктор.

Айтишники оказались не нужны

Генеральный директор ООО "Геоланд" Бердя Муселиани владеет небольшим придомовым магазином в Москве прилавочного типа.

"Раньше у нас стояло обычное оборудование. Когда я узнал о законе, я понял, что это неминуемо, хотя все и надеялись на перенос сроков. Мы решили заказать кассы заранее, чтобы успеть их освоить. Зачем ждать до последнего?", — вспоминает он.

На "умных" кассах работают продавцы, обычные люди, они их быстро освоили: можно сканером работать, можно просто набирать номер товара, говорит Бердя.

"Хотя сначала это преподносилось так, будто чуть ли не айтишники нам нужны для установки! Но в итоге мы справились довольно легко. Сейчас предприниматели будут ориентироваться на цену оборудования, но качество не должно страдать, все должно работать без проблем. Также удобно было подключать оператор фискальных данных удалённо, мы не делали этого сами", — делится он.

Кому нужны онлайн-кассы?

Этой весной онлайн-кассу можно купить в розничных салонах МТС. Готовый комплект от оператора полностью соответствует 54-ФЗ и экономит время и силы клиентов — покупка, регистрация, установка техники происходит под ключ. До вступления закона в силу для малого бизнеса, 1 июля 2018 года, плата за товароучетное ПО, интернет-трафик и доступ к ОФД обнулена. С 19 марта МТС Кассу можно оформить в рассрочку.