Иллюстрации: vk.com/barneos22, barnaul.org
"Дорожная война", продолжавшаяся больше года в барнаульском поселке Солнечная поляна, имеет большие шансы на свое завершение — принято решение о запрете сквозного движения на участках улиц Геодезической и Жасминной.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такую меру одобрили в рамках заседания рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с отделом ГИБДД УМВД России по краевой столице.
"Мера необходима для обеспечения безопасности пешеходов на улицах Геодезической и Жасминной из-за высокой интенсивности транспортного потока, движущегося с улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта через эти улицы", — подчеркивают в мэрии.
В ближайшее время на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов будут установлены дорожные знаки "Жилая зона", "Конец жилой зоны", а на пересечениях Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также улиц Энтузиастов с Геодезической установят знаки "Тупик".
Ограничения начнут действовать, начиная с 9 апреля. Городские власти подчеркивают, что участники дорожного движения обязаны соблюдать требования дорожных знаков.
Таким образом, в случае, если водители-транзитники, ранее проезжающие через поселок Солнечная поляна от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту, проявят законопослушность, накал страстей в этом районе может действительно утихнуть.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал о конфликте в этом поселке. Дело в том, что за последнее время здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей. В итоге посреди дороги здесь то и дело начали появляться баррикады — земельные насыпи, бетонные блоки и так далее.
Городские власти заявляли, что ситуация может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.
Однако пока такая дорога не создана, ситуация постоянно накалялась, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.
Комментарии
видать, кто-то не простой на этой улице живет, раз протолкнуть такое смог в мэрию
Как бы на своей улице запретить сквозное движение?
идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров.
Так никого и не привлекут за саморезы, кучи и канавы на дороге? Жаль.
Если жители не соблюдают законы РФ, почему их должны соблюдать водители?
На Молодёжной надо запретить движение...
ну так давайте тогда закроем все движение через солнечную поляну! Там же везде жилые зоны или не так???? слов нет...
Отлично, опять кто-то в карман положил, позорники
В этих дорожных войнах, никогда не акцентируется внимание на тот факт что с такой помпой расхваленный проект сквозной прокладки ул. Солнечная Поляна до Павловского тракта до сих пор не выполнен. Отвлекается внимание либо на жителей, либо на водителей.
Сила денег в войне выиграла.....