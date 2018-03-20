Иллюстрации: vk.com/barneos22, barnaul.org

"Дорожная война", продолжавшаяся больше года в барнаульском поселке Солнечная поляна, имеет большие шансы на свое завершение — принято решение о запрете сквозного движения на участках улиц Геодезической и Жасминной.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такую меру одобрили в рамках заседания рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с отделом ГИБДД УМВД России по краевой столице.

"Мера необходима для обеспечения безопасности пешеходов на улицах Геодезической и Жасминной из-за высокой интенсивности транспортного потока, движущегося с улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта через эти улицы", — подчеркивают в мэрии.

В ближайшее время на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов будут установлены дорожные знаки "Жилая зона", "Конец жилой зоны", а на пересечениях Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также улиц Энтузиастов с Геодезической установят знаки "Тупик".

Ограничения начнут действовать, начиная с 9 апреля. Городские власти подчеркивают, что участники дорожного движения обязаны соблюдать требования дорожных знаков.

Таким образом, в случае, если водители-транзитники, ранее проезжающие через поселок Солнечная поляна от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту, проявят законопослушность, накал страстей в этом районе может действительно утихнуть.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал о конфликте в этом поселке. Дело в том, что за последнее время здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей. В итоге посреди дороги здесь то и дело начали появляться баррикады — земельные насыпи, бетонные блоки и так далее.

Городские власти заявляли, что ситуация может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.

Однако пока такая дорога не создана, ситуация постоянно накалялась, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.