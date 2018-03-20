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Бери авто, пошли домой: в барнаульском поселке заканчивается дорожная война

, ИА "Амител"
С 9 апреля вводится запрет на сквозное движение на участках улиц Геодезической и Жасминной

Иллюстрации: vk.com/barneos22, barnaul.org

"Дорожная война", продолжавшаяся больше года в барнаульском поселке Солнечная поляна, имеет большие шансы на свое завершение — принято решение о запрете сквозного движения на участках улиц Геодезической и Жасминной.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такую меру одобрили в рамках заседания рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с отделом ГИБДД УМВД России по краевой столице.

"Мера необходима для обеспечения безопасности пешеходов на улицах Геодезической и Жасминной из-за высокой интенсивности транспортного потока, движущегося с улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта через эти улицы", — подчеркивают в мэрии.

В ближайшее время на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов будут установлены дорожные знаки "Жилая зона", "Конец жилой зоны", а на пересечениях Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также улиц Энтузиастов с Геодезической установят знаки "Тупик".

Ограничения начнут действовать, начиная с 9 апреля. Городские власти подчеркивают, что участники дорожного движения обязаны соблюдать требования дорожных знаков.

Таким образом, в случае, если водители-транзитники, ранее проезжающие через поселок Солнечная поляна от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту, проявят законопослушность, накал страстей в этом районе может действительно утихнуть.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал о конфликте в этом поселке. Дело в том, что за последнее время здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей. В итоге посреди дороги здесь то и дело начали появляться баррикады — земельные насыпи, бетонные блоки и так далее.

Городские власти заявляли, что ситуация может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.

Однако пока такая дорога не создана, ситуация постоянно накалялась, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.03.2018 11:15
- гость -

видать, кто-то не простой на этой улице живет, раз протолкнуть такое смог в мэрию

0  0
20.03.2018 11:20
- гость -

Как бы на своей улице запретить сквозное движение?

0  0
20.03.2018 11:20
- гость -

идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров.

0  0
20.03.2018 11:22
4ugun

Так никого и не привлекут за саморезы, кучи и канавы на дороге? Жаль.
Если жители не соблюдают законы РФ, почему их должны соблюдать водители?

0  0
20.03.2018 11:25
Митенька ржевский

На Молодёжной надо запретить движение...

0  0
20.03.2018 11:25
- гость -

ну так давайте тогда закроем все движение через солнечную поляну! Там же везде жилые зоны или не так???? слов нет...

0  0
20.03.2018 11:26
Леня

Отлично, опять кто-то в карман положил, позорники

0  0
20.03.2018 11:28
- гость -

В этих дорожных войнах, никогда не акцентируется внимание на тот факт что с такой помпой расхваленный проект сквозной прокладки ул. Солнечная Поляна до Павловского тракта до сих пор не выполнен. Отвлекается внимание либо на жителей, либо на водителей.

0  0
20.03.2018 11:30
Иван

Сила денег в войне выиграла.....

0  0
20.03.2018 11:33
гость

Тогда Солнечную поляну продлите как положено до Павловского тракта. А с посёлка все дороги закрыть и сделать им один выезд на пр-т. Космонавтов.

0  0
20.03.2018 11:35
Al-truist

У нас всегда так: вместо организации безопасного движения, нужно его запретить.
Вопрос: Почему нет тратуаров на Геодезической?
Вопрос 2: Почему до ледового дворца Солнечную поляну построили, а оставшиеся 800 м до Энтузиастов - нет?

0  0
20.03.2018 11:38
- гость -

"Не строительство" Солнечной поляны активно лоббируется жителями "Тихого" участка Солнечной поляны. А живут там не простые люди.

0  0
20.03.2018 11:41
Дормидонт

Так доделайте Солнечную и всякие войны тут же прекратятся!!! Конечно проще и дешевле установить знаки, бетонное заграждение и отрапортовать что проблема полностью решена!

0  0
20.03.2018 11:44
гость

Ну, более менее правовое разрешение ситуации. Хотя теперь поток попрет по улице Поповой, где и так заторы. Это сильно снизит безопасность движения. А если из двух безопасностей администрация и ГИБДД выбрали в пользу безопасности Жасминной, а не Попова, ну да, возникают подозрения. А почему?

0  0
20.03.2018 11:56
Совсем чужой

От всей души поздравляю жителей этих улиц с победой! Молодцы!

0  0
20.03.2018 11:59
- гость -

думаю, вполне реально оспорить данное решение в прокуратуре

0  0
20.03.2018 12:02
- гость -

Там же какой-то занюханный прокурор живет, вроде даже бывший... А то, что Ледовый дворец привлекает МАССУ машин отовсюду - это наплевать. М-да.

0  0
20.03.2018 12:04
Vanadiy2014

Да, методы незаконные, но мирные и результат налицо.

0  0
20.03.2018 12:08
- гость -

Запретить проезд по Ленина, невозможно ходить все машины задымили, мы следуште!

0  0
20.03.2018 12:12
- гость -

Так жители этих улиц так же не смогут выезжать на Павловский тракт кратчайшим путем.
И будет война между жителями этих улиц по уборки блоков.

0  0
20.03.2018 12:15
- гость -

...ранее проезжающие через поселок Солнечная поляна от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту, проявят законопослушность...

Это что? Знаки тупик будут, а блоки уберут?
В чем законопослушность?

0  0
20.03.2018 12:22
- гость -

идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров
---
у саморезов вообще-то

0  0
20.03.2018 12:22
- гость -

А лобовуха не треснет

0  0
20.03.2018 12:23
гость

Похоже администрации хорошо пригрозили, раз ограничили доступ к общественному месту.

0  0
20.03.2018 12:24
- гость -

20.03.2018 12:15
- гость -
Тоже не понял, в чем законопослушность и как ее нужно соблюдать в этом месте? Так-то знак тупик ничего не запрещает

0  0
20.03.2018 12:33
- гость -

Правильное решение.

0  0
20.03.2018 12:35
- гость -

Наконец у власти дошли руки. Давно нужно было решить этот вопрос и не идти на поводу у вездесущих водителей. Все загадили

0  0
20.03.2018 12:37
- гость -

Сквозное движение через жилую зону было организовано незаконно. А сейчас как раз организуют в соответствии с законодательством.

0  0
20.03.2018 12:38
- гость -

Эта дорога нужна только таксистам и курьерам. Да еще мусоровозам, едущим из новостроек и срезающим под знак

0  0
20.03.2018 12:45
- гость -

И что даст знак запрещающий сквозной проезд? Вот клоуны. Чтобы не попасть под штраф о запрете сквозного проезда, нужно просто остановиться на пару сек, тем самым прервать движение, и снова в путь. И ни один ГБДДшник не вправе будет вас оштрафовать.
А при остановке я бы ещё смачно порычал движком. А то возомнили из себя пупкарей

0  0
20.03.2018 12:47
- гость -

Сегодня все только для водителей. ездий где хочешь, ставь где пожилаешь. в микрорайонах все изгадили, ни одного газона вскоре не останется! Может эти улицы только начало? может наконец наведут порядок в городе и призовут к порядку автохамов.

0  0
20.03.2018 12:48
иван

Сам ежжу в ледовый дворец. прекрасный подъезд с павловского тракта. мне эти закоулки и даром не нужны

0  0
20.03.2018 12:50
- гость -

20.03.2018 12:45
- гость -

Вот из-за таких как ты местные жители и потеряли покой. просто хамло ты.

0  0
20.03.2018 12:51
- гость -


20.03.2018 12:22
- гость -

идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров
---
у саморезов вообще-то


Есть шанс у саморезов найти своих хозяев.

0  0
20.03.2018 12:53
Виктор

да как всегда, проще установить знак "неровная дорога" чем ремонтировать или ограничение скорости, чем ремонтировать.. или как в данном случае - тупик, чем доделать улицу, которую обещали сделать еще летом 2017 г.

0  0
20.03.2018 12:57
- гость -

Как вы добираетесь до Арены? Ленты и Аксиомы? Через Павловский тракт.
Так и до Ледового дворца нужно добираться.
А улицы в посёлке С.Поляна и в другом частном секторе, а так же дворы Многоэтажек являются ЖИЛОЙ ЗОНОЙ! О чём Ваш спор???
Есть магистральные улицы - Попова, Энтузиастов, А.Петрова , Малахова и тому подобные. Вот по ним и разрешено движение автотранспорта.!
Излишний спор.
Будем соблюдать правила движения по городу, не будет пробок.

0  0
20.03.2018 12:58
- гость -


20.03.2018 12:47
- гость -

Так вызовите ГИБДД

0  0
20.03.2018 12:58
- гость -

20.03.2018 12:51
- гость -
Есть шанс у саморезов найти своих хозяев.

Тебя вылечат. Это не клинический случай, так сезонное обострение. Или подлечат.

0  0
20.03.2018 12:59
- гость -

Здравый голос:
"Сегодня все только для водителей. ездий где хочешь, ставь где пожилаешь. в микрорайонах все изгадили, ни одного газона вскоре не останется! Может эти улицы только начало? может наконец наведут порядок в городе и призовут к порядку автохамов."

0  0
20.03.2018 13:00
Vanadiy2014

Сегодня все только для водителей. ездий где хочешь, ставь где пожилаешь. в микрорайонах все изгадили, ни одного газона вскоре не останется! Может эти улицы только начало? может наконец наведут порядок в городе и призовут к порядку автохамов.

Обычно автобыдло в таких случаях говорит "ты просто завидуешь". Такие крутые, могут себе позволить купить драндулет.

0  0
20.03.2018 13:05
- гость -

Перекройте Павловский тракт тоже, а то мне под окнами очень шумит и пылит

0  0
20.03.2018 13:05
- гость -

Там машины летят только в путь! причем и днем и ночью. А ночью похоже это еще и лазейка для нетрезвых водителей, чтобы не палиться на магистральных улицах.

0  0
20.03.2018 13:08
- гость -

А ночью похоже это еще и лазейка для нетрезвых водителей, чтобы не палиться на магистральных улицах.

Гайцы не тупее тебя.

0  0
20.03.2018 13:10
не безразлично

20.03.2018 13:00
Vanadiy2014

Обычно автобыдло в таких случаях говорит "ты просто завидуешь". Такие крутые, могут себе позволить купить драндулет.


Да, это на сегодня одна из самых больших проблем города. Может в рамках программы "комфортная городская среда" все же наведут порядок. Пусть это решение городских властей будет первой ласточкой!

0  0
20.03.2018 13:12
- гость -

20.03.2018 13:08
- гость -

-Гайцы не тупее тебя.-

Чо ездишь там?)) Обували уже?

0  0
20.03.2018 13:17
рычащему

20.03.2018 12:45
- гость -

А при остановке я бы ещё смачно порычал движком. А то возомнили из себя пупкарей

Ты пока тренируйся- губы в трубку сверни и порычи смачно. Навык нужный- глядишь и пригодится, когда пешком ходить начнешь. Ток слюной не захлебнись.

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