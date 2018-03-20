Иллюстрации: vk.com/barneos22, barnaul.org
"Дорожная война", продолжавшаяся больше года в барнаульском поселке Солнечная поляна, имеет большие шансы на свое завершение — принято решение о запрете сквозного движения на участках улиц Геодезической и Жасминной.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такую меру одобрили в рамках заседания рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с отделом ГИБДД УМВД России по краевой столице.
"Мера необходима для обеспечения безопасности пешеходов на улицах Геодезической и Жасминной из-за высокой интенсивности транспортного потока, движущегося с улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта через эти улицы", — подчеркивают в мэрии.
В ближайшее время на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов будут установлены дорожные знаки "Жилая зона", "Конец жилой зоны", а на пересечениях Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также улиц Энтузиастов с Геодезической установят знаки "Тупик".
Ограничения начнут действовать, начиная с 9 апреля. Городские власти подчеркивают, что участники дорожного движения обязаны соблюдать требования дорожных знаков.
Таким образом, в случае, если водители-транзитники, ранее проезжающие через поселок Солнечная поляна от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту, проявят законопослушность, накал страстей в этом районе может действительно утихнуть.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал о конфликте в этом поселке. Дело в том, что за последнее время здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей. В итоге посреди дороги здесь то и дело начали появляться баррикады — земельные насыпи, бетонные блоки и так далее.
Городские власти заявляли, что ситуация может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.
Однако пока такая дорога не создана, ситуация постоянно накалялась, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.
Комментарии
видать, кто-то не простой на этой улице живет, раз протолкнуть такое смог в мэрию
Как бы на своей улице запретить сквозное движение?
идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров.
Так никого и не привлекут за саморезы, кучи и канавы на дороге? Жаль.
Если жители не соблюдают законы РФ, почему их должны соблюдать водители?
На Молодёжной надо запретить движение...
ну так давайте тогда закроем все движение через солнечную поляну! Там же везде жилые зоны или не так???? слов нет...
Отлично, опять кто-то в карман положил, позорники
В этих дорожных войнах, никогда не акцентируется внимание на тот факт что с такой помпой расхваленный проект сквозной прокладки ул. Солнечная Поляна до Павловского тракта до сих пор не выполнен. Отвлекается внимание либо на жителей, либо на водителей.
Сила денег в войне выиграла.....
Тогда Солнечную поляну продлите как положено до Павловского тракта. А с посёлка все дороги закрыть и сделать им один выезд на пр-т. Космонавтов.
У нас всегда так: вместо организации безопасного движения, нужно его запретить.
Вопрос: Почему нет тратуаров на Геодезической?
Вопрос 2: Почему до ледового дворца Солнечную поляну построили, а оставшиеся 800 м до Энтузиастов - нет?
"Не строительство" Солнечной поляны активно лоббируется жителями "Тихого" участка Солнечной поляны. А живут там не простые люди.
Так доделайте Солнечную и всякие войны тут же прекратятся!!! Конечно проще и дешевле установить знаки, бетонное заграждение и отрапортовать что проблема полностью решена!
Ну, более менее правовое разрешение ситуации. Хотя теперь поток попрет по улице Поповой, где и так заторы. Это сильно снизит безопасность движения. А если из двух безопасностей администрация и ГИБДД выбрали в пользу безопасности Жасминной, а не Попова, ну да, возникают подозрения. А почему?
От всей души поздравляю жителей этих улиц с победой! Молодцы!
думаю, вполне реально оспорить данное решение в прокуратуре
Там же какой-то занюханный прокурор живет, вроде даже бывший... А то, что Ледовый дворец привлекает МАССУ машин отовсюду - это наплевать. М-да.
Да, методы незаконные, но мирные и результат налицо.
Запретить проезд по Ленина, невозможно ходить все машины задымили, мы следуште!
Так жители этих улиц так же не смогут выезжать на Павловский тракт кратчайшим путем.
И будет война между жителями этих улиц по уборки блоков.
...ранее проезжающие через поселок Солнечная поляна от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту, проявят законопослушность...
Это что? Знаки тупик будут, а блоки уберут?
В чем законопослушность?
идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров
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у саморезов вообще-то
А лобовуха не треснет
Похоже администрации хорошо пригрозили, раз ограничили доступ к общественному месту.
20.03.2018 12:15
- гость -
Тоже не понял, в чем законопослушность и как ее нужно соблюдать в этом месте? Так-то знак тупик ничего не запрещает
Правильное решение.
Наконец у власти дошли руки. Давно нужно было решить этот вопрос и не идти на поводу у вездесущих водителей. Все загадили
Сквозное движение через жилую зону было организовано незаконно. А сейчас как раз организуют в соответствии с законодательством.
Эта дорога нужна только таксистам и курьерам. Да еще мусоровозам, едущим из новостроек и срезающим под знак
И что даст знак запрещающий сквозной проезд? Вот клоуны. Чтобы не попасть под штраф о запрете сквозного проезда, нужно просто остановиться на пару сек, тем самым прервать движение, и снова в путь. И ни один ГБДДшник не вправе будет вас оштрафовать.
А при остановке я бы ещё смачно порычал движком. А то возомнили из себя пупкарей
Сегодня все только для водителей. ездий где хочешь, ставь где пожилаешь. в микрорайонах все изгадили, ни одного газона вскоре не останется! Может эти улицы только начало? может наконец наведут порядок в городе и призовут к порядку автохамов.
Сам ежжу в ледовый дворец. прекрасный подъезд с павловского тракта. мне эти закоулки и даром не нужны
20.03.2018 12:45
- гость -
Вот из-за таких как ты местные жители и потеряли покой. просто хамло ты.
20.03.2018 12:22
- гость -
идиоты прости господи. пошли на поводу у самодуров
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у саморезов вообще-то
Есть шанс у саморезов найти своих хозяев.
да как всегда, проще установить знак "неровная дорога" чем ремонтировать или ограничение скорости, чем ремонтировать.. или как в данном случае - тупик, чем доделать улицу, которую обещали сделать еще летом 2017 г.
Как вы добираетесь до Арены? Ленты и Аксиомы? Через Павловский тракт.
Так и до Ледового дворца нужно добираться.
А улицы в посёлке С.Поляна и в другом частном секторе, а так же дворы Многоэтажек являются ЖИЛОЙ ЗОНОЙ! О чём Ваш спор???
Есть магистральные улицы - Попова, Энтузиастов, А.Петрова , Малахова и тому подобные. Вот по ним и разрешено движение автотранспорта.!
Излишний спор.
Будем соблюдать правила движения по городу, не будет пробок.
20.03.2018 12:47
- гость -
Так вызовите ГИБДД
20.03.2018 12:51
- гость -
Есть шанс у саморезов найти своих хозяев.
Тебя вылечат. Это не клинический случай, так сезонное обострение. Или подлечат.
Здравый голос:
"Сегодня все только для водителей. ездий где хочешь, ставь где пожилаешь. в микрорайонах все изгадили, ни одного газона вскоре не останется! Может эти улицы только начало? может наконец наведут порядок в городе и призовут к порядку автохамов."
Сегодня все только для водителей. ездий где хочешь, ставь где пожилаешь. в микрорайонах все изгадили, ни одного газона вскоре не останется! Может эти улицы только начало? может наконец наведут порядок в городе и призовут к порядку автохамов.
Обычно автобыдло в таких случаях говорит "ты просто завидуешь". Такие крутые, могут себе позволить купить драндулет.
Перекройте Павловский тракт тоже, а то мне под окнами очень шумит и пылит
Там машины летят только в путь! причем и днем и ночью. А ночью похоже это еще и лазейка для нетрезвых водителей, чтобы не палиться на магистральных улицах.
А ночью похоже это еще и лазейка для нетрезвых водителей, чтобы не палиться на магистральных улицах.
Гайцы не тупее тебя.
20.03.2018 13:00
Vanadiy2014
Обычно автобыдло в таких случаях говорит "ты просто завидуешь". Такие крутые, могут себе позволить купить драндулет.
Да, это на сегодня одна из самых больших проблем города. Может в рамках программы "комфортная городская среда" все же наведут порядок. Пусть это решение городских властей будет первой ласточкой!
20.03.2018 13:08
- гость -
-Гайцы не тупее тебя.-
Чо ездишь там?)) Обували уже?
20.03.2018 12:45
- гость -
А при остановке я бы ещё смачно порычал движком. А то возомнили из себя пупкарей
Ты пока тренируйся- губы в трубку сверни и порычи смачно. Навык нужный- глядишь и пригодится, когда пешком ходить начнешь. Ток слюной не захлебнись.