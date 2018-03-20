Спасатели в городе Бийске высыпали около 20 тонн шлака на лед в районе коммунального моста на реке Бие, сообщает "Наш Бийск".

Отмечается, что чернение льда на Бии проводят каждую весну. Мероприятие проводят, чтобы нагрузка на опору моста во время ледохода была минимальной, а лед таял равномерно. Около 20 тонн шлака раскидают вокруг опор моста.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, помимо распила ледяной толщи, подрывов льда, также в последние годы применяется практика зачернения, т.е посылка углем. Такой способ борьбы по предотвращению ледяных заторов давно используется на сибирских реках. При этом шлак создает минимальные последствия для экологии и, в частности, для рыб.