Девять лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков получил Вадим Эрлер — сын главного судебного пристава Новосибирской области Виталия Эрлера, бывшего главного судебного пристава Республики Алтай. Суд установил, что молодой человек делал так называемые "закладки".

Как пишут "Новости Горного Алтая", 25-летнего Вадима Эрлера вместе с его знакомым Павлом Морозовым новосибирская полиция задержала в сентябре 2017 года во время закладки наркотиков в тайник. При личном досмотре у Вадима Эрлера было обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом более 40 граммов, расфасованное и подготовленное к реализации.

"Молодой человек пояснил, что решил заработать деньги путем приобретения и дальнейшей продажи наркотических средств. Для этого он купил наркотическое вещество массой около 60 граммов и расфасовал его на 40 пакетов, 10 из которых разместил в так называемых "тайниках" в Первомайском районе Новосибирска", — сообщало Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте.

28 декабря 2017 года Железнодорожный райсуд Новосибирска признал Эрлера-младшего виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора Вадиму Эрлеру изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражей. Защита опротестовала приговор. Однако 19 марта вышестоящий суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, приговор — без изменения.

Отец осужденного Виталий Эрлер родился в 1969 году в поселке Ордынское Новосибирской области. В 2001 году начал работу в органах юстиции в должности судебного пристава-исполнителя подразделения Ордынского района. В 2003 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет, в 2007 году — Томский государственный университет.

С августа 2010 года Эрлер возглавлял Управление ФССП по Республике Алтай. В январе 2013 года был назначен на должность руководителя управления ФССП по Кемеровской области, в декабре 2014 года переведен на должность врио руководителя УФССП по Новосибирской области, с 5 февраля 2015 года утвержден в должности главного судебного пристава Новосибирской области.