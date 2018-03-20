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Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не намерена втягиваться в гонку вооружений, передает РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что государство будет уделять внимание последовательному укреплению обороноспособности.

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", — отметил Путин во время встречи с кандидатами, участвовавшими в выборах главы государства.

Напомним, что общение Путина с его соперниками по президентской гонке прошла накануне.