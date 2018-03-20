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Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не намерена втягиваться в гонку вооружений, передает РИА Новости.
При этом глава государства подчеркнул, что государство будет уделять внимание последовательному укреплению обороноспособности.
"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", — отметил Путин во время встречи с кандидатами, участвовавшими в выборах главы государства.
Напомним, что общение Путина с его соперниками по президентской гонке прошла накануне.
Комментарии
Странно. А чего тогда он 1 марта битый час про какие-то ракеты рассказывал?
Мультипликатор знатный)))
Денег нет, оборонные предприятия на грани банкротства, технологии утеряны, специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. Какая гонка вооружений?
Вот так почитаешь слова главнокомандующего и можно спать спокойно и жить не озираясь! А скоро ещё и на Марс полетим!
20.03.2018 12:16
- гость -
Странно. А чего тогда он 1 марта битый час про какие-то ракеты рассказывал?
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Это он к диалогу западных партнеров по санкциям призывал , Я хочу чтоб к нам прислушивались