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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 20 миллиардов рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОТ с 1 мая, документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о повышении минимальной оплаты труда

до 11 тысяч 163 рублей. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Расходы регионов на эти цели составят порядка 32 миллиардов рублей. Такая сумма была бы не подъемной для большинства субъектов, поэтому требовалась помощь федеральных властей.

Алтайский край, согласно документу, получит почти 907 миллионов рублей. Любопытно, что наш регион наряду с Красноярским краем (1,06 миллиарда) получил самую большую субсидию от правительства. Это почти 10% от общей суммы помощи для всех регионов страны.

Ранее губернатор Александр Карлин заявлял, что увеличение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года значительно увеличит нагрузку на бюджет Алтайского края.

Перед Новым годом край ждал "сюрприз" в виде решения Конституционного суда России, который счел, что районный коэффициент, применяемый в местностях с особыми климатическими условиями, следует начислять сверх минимального размера оплаты труда, а не включать в него. Повысить зарплату придется более чем 64 тысячам бюджетников. Тогда глава региона заявлял, что бюджет на 2018 год был принят еще до решения о повышении МРОТ. Таким образом, потребовались бы средства резервного фонда. Александр Карлин, как и многие главы регионов, где будет повышение МРОТ, рассчитывал в этом вопросе на помощь федерального центра.