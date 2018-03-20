Фото: mtdata.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 20 миллиардов рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОТ с 1 мая, документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о повышении минимальной оплаты труда
до 11 тысяч 163 рублей. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Расходы регионов на эти цели составят порядка 32 миллиардов рублей. Такая сумма была бы не подъемной для большинства субъектов, поэтому требовалась помощь федеральных властей.
Алтайский край, согласно документу, получит почти 907 миллионов рублей. Любопытно, что наш регион наряду с Красноярским краем (1,06 миллиарда) получил самую большую субсидию от правительства. Это почти 10% от общей суммы помощи для всех регионов страны.
Ранее губернатор Александр Карлин заявлял, что увеличение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года значительно увеличит нагрузку на бюджет Алтайского края.
Перед Новым годом край ждал "сюрприз" в виде решения Конституционного суда России, который счел, что районный коэффициент, применяемый в местностях с особыми климатическими условиями, следует начислять сверх минимального размера оплаты труда, а не включать в него. Повысить зарплату придется более чем 64 тысячам бюджетников. Тогда глава региона заявлял, что бюджет на 2018 год был принят еще до решения о повышении МРОТ. Таким образом, потребовались бы средства резервного фонда. Александр Карлин, как и многие главы регионов, где будет повышение МРОТ, рассчитывал в этом вопросе на помощь федерального центра.
Комментарии
ЗА ХОРОШИЙ ВЫБОР СТО РУБЛЕЙ ПРЕМИЯ
Это значить, если жителей у Нас на Алтае 1,5 миллиона,то каждый получит 600 штук рубасов! Урааа!!!!
Говорят, что в субъектах федерации остается всего 3% от всех собираемых в регионе налогов, поэтому российское государство не федеративное, а унитарное?
Сейчас еще есть зарплаты меньше 11 тысяч 163 рублей. Если в мае таких зарплат уже не будет это хоть какой-то шаг вперед. Хотя реальный прожиточный вряд ли меньше двадцатки
20.03.2018 13:16
- гость -
Говорят, что в субъектах федерации остается всего 3% от всех собираемых в регионе налогов
Это не так, Алтайский край на 50 % дотационный, а на 50 % окупает себя сам. Вряд ли край окупал бы 50 % своих потребностей на 3 % от своих доходов
Теперь многие дипломированные специалисты в муниципалитетах будут получать столько же сколько и низкоквалифицированных работники.
20.03.2018 13:16
- гость -
это далеко не так.
свежие данные Минэкономики:
В Алтайском крае, Республиках Марий Эл и Бурятия, Чукотском АО, Пензенской, Курганской, Магаданской, Читинской областях и Республике Калмыкия, Камчатской области, Еврейской АО финансовая помощь из федерального бюджета составила от 40% до 60%.
АК - дотационный регион, который сам не выживет.
Какие налоги уходят в центр, какие остаются, и что на оставшиеся налоги должен сделать регион?
20.03.2018 13:32
гость
Сейчас еще есть зарплаты меньше 11 тысяч 163 рублей. Если в мае таких зарплат уже не будет это хоть какой-то шаг вперед. Хотя реальный прожиточный вряд ли меньше двадцатки
Так же всё останется. Людей переведут на шестичасовые смены и всё, на бумаге будет как надо, на руках-как было, а работать те же 8 или больше часов.
20.03.2018 13:38
- гость -
Теперь многие дипломированные специалисты в муниципалитетах будут получать столько же сколько и низкоквалифицированных работники.
это заплакали медсёстры по уборщицким зарплатам. Кто на кого учился-ваши вечные .слова. Значит, не за что вам повышать з/п. Повертайте карьеру взад.
20.03.2018 14:09
- гость -
а работать те же 8 или больше часов
Возможно до первой посадки руководителя. Которая произойдет после первой же жалобы. Сейчас и губернаторов арестовывают, а уж руководителя объекта сделать стрелочником в целях показательной порки можно легко
20.03.2018 14:03
- гость -
Какие налоги уходят в центр, какие остаются, и что на оставшиеся налоги должен сделать регион?
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
На них, как минимум, надо содержать образование, здравоохранение, пожарную охрану, оказывать помощь муниципалитетам
щас начальники себе добавят а остальным шиш или копейки в лучшем случае.
20.03.2018 14:50
месный
ты прям персонаж анекдота про слепую девочку)
"представляю сколько вы себе положили"
20.03.2018 14:55
Геноцид Эклеров
а вы поинтересуйтесь у рядовых работников больниц, школ, детсадов и т.д. бюджетных предприятий сколько ихние главные себе в карман кладут и сколько им достаётся, походу сильно удивитесь