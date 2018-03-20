Канцлер Германии Ангела Меркель отправила поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА "Новости".

Немецкий чиновник отметила важность поддержания диалога и укрепления отношений между Россией и Германией.

"Сегодня как когда бы то ни было важно вести диалог и укреплять отношения между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны прилагать усилия конструктивно работать над важными двусторонними, а также международными вызовами и находить приемлемые решения", — сказано в тексте телеграммы.

Канцлер Германии пожелала российскому лидеру "успеха во всех предстоящих задачах".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Белом доме заявили, что Дональд Трамп в курсе победы Путина на выборах, но звонить с поздравлениями он не планирует.

